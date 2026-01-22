Рейтинг@Mail.ru
На Урале двух мужчин осудили за вымогательство наркотиков со свиной головой
09:48 22.01.2026
На Урале двух мужчин осудили за вымогательство наркотиков со свиной головой
Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил двух мужчин к 16 годам колонии каждого за вымогательство наркотиков и устрашения, в том числе... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
свердловская область
первоуральск
екатеринбург
урал
На Урале двух мужчин осудили за вымогательство наркотиков со свиной головой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил двух мужчин к 16 годам колонии каждого за вымогательство наркотиков и устрашения, в том числе гробом со свиной головой, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По ее данным, в октябре 2023 года Вячеслав Курбанов в арендованной квартире в Первоуральске обнаружил наркотическое средство. Мужчина пересыпал смесь массой свыше 500 граммов в пакет и спрятал в подвале, где хранил наркотики без цели сбыта. За эти действия Курбанова уже осудили.
Больница - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Сотрудников морга в Таганроге обвинили в вымогательстве
23 декабря 2025, 13:05
После такой находки на его телефон стали поступать сообщения с угрозами от неустановленных лиц. Неизвестные требовали вернуть наркотики и заплатить от 200 тысяч до 5 миллионов рублей, уточняет прокуратура региона, стали поступать угрозы причинения вреда ему и его близким. Два раза ночью в квартиру, где проживал мужчина, разбивая оконное стекло, закидывали дымовые шашки и тяжелые предметы с записками.
"Для устрашения мужчины злоумышленники прибегли к зловещей инсценировке. Они приобрели похоронный гроб, венок и свиную голову. К голове свиньи прикрепили фотографию Вячеслава, собрали инсталляцию и оставили ее у дома рядом с местом проживания жертвы. Вячеслав обратился в полицию", – рассказали в суде.
Личности преследователей установили: ими оказались два жителя Екатеринбурга Андрей Агалаков и Никита Нилогов. В отношении них возбудили уголовное дело о вымогательстве наркотических средств в особо крупном размере и вымогательстве в целях получения имущества. При этом в суде фигуранты вину не признали, поясняли, что "участвовали в розыгрыше".
"Агалакову назначено наказание в виде 16 лет 20 дней колонии строгого режима, Нилогову – 16 лет колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Ранее их уголовное дело уже рассматривалось судом, но приговор был отменен вышестоящей инстанцией, а материалы возвращены прокурору для устранения недостатков.
Гособвинение просило назначить 16 лет 1 месяц колонии строгого режима одному и 16 лет колонии строгого режима другому.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство
26 ноября 2025, 07:44
 
