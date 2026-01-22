https://ria.ru/20260122/umerov-2069455380.html
Умеров рассказал о встрече с Уиткоффом и Кушнером в Давосе
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил о том, что в Давосе состоялась встреча со спецпосланником... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T01:22:00+03:00
2026-01-22T02:45:00+03:00
давос
мирный план сша по украине
в мире
рустем умеров
стив уиткофф
джаред кушнер
совет национальной безопасности и обороны украины
сша
давос
сша
2026
Давос, Мирный план США по Украине, В мире, Рустем Умеров, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Совет национальной безопасности и обороны Украины, США
Умеров заявил, что обсудил с Уиткоффом и Кушнером гарантии безопасности