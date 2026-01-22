Рейтинг@Mail.ru
Умеров рассказал о встрече с Уиткоффом и Кушнером в Давосе
01:22 22.01.2026 (обновлено: 02:45 22.01.2026)
Умеров рассказал о встрече с Уиткоффом и Кушнером в Давосе
Умеров рассказал о встрече с Уиткоффом и Кушнером в Давосе
Умеров рассказал о встрече с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил о том, что в Давосе состоялась встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, обсудили гарантии безопасности.
"Работаем в Давосе... Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами - Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Основные темы - экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности", - написал Умеров в своём Telegram-канале.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Умеров обсудил в Давосе гарантии безопасности для Украины
20 января, 14:45
