Умеров рассказал о встрече с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил о том, что в Давосе состоялась встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, обсудили гарантии безопасности.