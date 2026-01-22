Рейтинг@Mail.ru
В Южноукраинске запретили русскоязычный культурный продукт - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 22.01.2026 (обновлено: 23:25 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069716421.html
В Южноукраинске запретили русскоязычный культурный продукт
В Южноукраинске запретили русскоязычный культурный продукт - РИА Новости, 22.01.2026
В Южноукраинске запретили русскоязычный культурный продукт
Мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" введен в городе Южноукраинске в Николаевской области Украины, сообщил украинский... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:24:00+03:00
2026-01-22T23:25:00+03:00
в мире
украина
николаевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066923495.html
https://ria.ru/20251225/polovina-2064541929.html
украина
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николаевская область
В мире, Украина, Николаевская область
В Южноукраинске запретили русскоязычный культурный продукт

В Южноукраинске ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" введен в городе Южноукраинске в Николаевской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Южноукраинске Николаевской области 22 января на 68-й сессии городского совета приняли мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. За проголосовали 19 депутатов", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Общественного".
Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ
8 января, 21:21
Как заявила украинским журналистам глава местного управления молодежи, спорта и культуры Неля Захарко, мораторий призван обеспечить защиту украинского культурного пространства и уберечь горожан от влияния России.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Почти половина украинцев общаются дома на русском, показал опрос
25 декабря 2025, 11:27
 
В миреУкраинаНиколаевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала