В Южноукраинске запретили русскоязычный культурный продукт

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" введен в городе Южноукраинске в Николаевской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Южноукраинске Николаевской области 22 января на 68-й сессии городского совета приняли мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. За проголосовали 19 депутатов", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Общественного".
Как заявила украинским журналистам глава местного управления молодежи, спорта и культуры Неля Захарко, мораторий призван обеспечить защиту украинского культурного пространства и уберечь горожан от влияния России.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
