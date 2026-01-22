В Винницкой области на митинге избили главу энергокомпании, сообщили СМИ

Украинские журналисты публикуют видеозапись потасовки. На ролике толпа местных жителей окружает чиновника и нескольких сотрудников полиции. Несмотря на присутствие правоохранителей, с чиновника срывают шапку, его дергают за одежду и бьют об стену. О травмах чиновника и задержаниях митингующих не сообщается.