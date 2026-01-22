В Винницкой области на митинге избили главу энергокомпании, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Жители города Могилев-Подольском в Винницкой области Украины избили главу местной энергетической компании на митинге из-за отключений света, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Могилев-Подольском Винницкой области участники митинга по поводу несправедливого отключения света избили начальника райэнергосбыта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты публикуют видеозапись потасовки. На ролике толпа местных жителей окружает чиновника и нескольких сотрудников полиции. Несмотря на присутствие правоохранителей, с чиновника срывают шапку, его дергают за одежду и бьют об стену. О травмах чиновника и задержаниях митингующих не сообщается.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
