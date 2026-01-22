Рейтинг@Mail.ru
В Винницкой области на митинге избили главу энергокомпании, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069713419.html
В Винницкой области на митинге избили главу энергокомпании, сообщили СМИ
В Винницкой области на митинге избили главу энергокомпании, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
В Винницкой области на митинге избили главу энергокомпании, сообщили СМИ
Жители города Могилев-Подольском в Винницкой области Украины избили главу местной энергетической компании на митинге из-за отключений света, сообщило украинское РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:04:00+03:00
2026-01-22T23:04:00+03:00
в мире
винницкая область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147288/09/1472880958_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_950af56d2ef038ac8c423bb711f5e664.jpg
https://ria.ru/20260122/rovno-2069708462.html
винницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147288/09/1472880958_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_265288a8952e32bf9db10f30eae36f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, винницкая область, украина
В мире, Винницкая область, Украина
В Винницкой области на митинге избили главу энергокомпании, сообщили СМИ

В Могилев-Подольском на митинге избили главу местной энергокомпании

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции
Сотрудники Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Жители города Могилев-Подольском в Винницкой области Украины избили главу местной энергетической компании на митинге из-за отключений света, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Могилев-Подольском Винницкой области участники митинга по поводу несправедливого отключения света избили начальника райэнергосбыта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты публикуют видеозапись потасовки. На ролике толпа местных жителей окружает чиновника и нескольких сотрудников полиции. Несмотря на присутствие правоохранителей, с чиновника срывают шапку, его дергают за одежду и бьют об стену. О травмах чиновника и задержаниях митингующих не сообщается.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Лампочки - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Часть Ровно осталась без света из-за аварии
Вчера, 22:22
 
В миреВинницкая областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала