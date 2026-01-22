https://ria.ru/20260122/ukraina-2069703931.html
Лидеры ЕС обсудят Украину в неформальной обстановке в четверг, говорят СМИ
Лидеры стран Евросоюза в четверг на неформальном саммите среди прочего обсудят Украину, утверждает украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на неназванного РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза в четверг на неформальном саммите среди прочего обсудят Украину, утверждает украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.
"Лидеры стран-членов Евросоюза вечером 22 (января - ред.) соберутся на неформальный саммит, где среди прочего обсудят и Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Как подчеркивает телеканал, чиновник согласился поделиться этой информацией на условиях анонимности. Никаких деталей о списке стран и других темах для обсуждения не приводится.