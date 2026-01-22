Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото

© AP Photo / Omar Havana Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель

Лидеры ЕС обсудят Украину в неформальной обстановке в четверг, говорят СМИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза в четверг на неформальном саммите среди прочего обсудят Украину, утверждает украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

"Лидеры стран-членов Евросоюза вечером 22 (января - ред.) соберутся на неформальный саммит, где среди прочего обсудят и Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".