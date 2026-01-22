Рейтинг@Mail.ru
17:34 22.01.2026
Норвегия поставила Украине значительное количество ракет для ЗРК
© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Норвегия поставила Украине значительное количество ракет для ЗРК Nasams, говорится в заявлении на сайте правительства Норвегии.
"Системы ПВО Nasams были переданы в дар рядом стран, включая США, Канаду и Литву, помимо Норвегии... Будучи владельцем системы, Норвегия недавно поставила Украине значительное количество зенитных ракет", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в целом в 2026 году Украина в рамках Нансеновской программы получила "на гражданскую и военную поддержку" 85 миллиардов норвежских крон (около 8,5 миллиарда долларов США).
В конце ноября 2024 года правительство Норвегии утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также приняло решение о продлении Нансеновской программы помощи Киеву до 2030 года, расширив итоговую сумму поддержки до 13,9 миллиарда долларов. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы ранее следовало, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
