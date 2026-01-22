НАБУ подозревает во взятках трех высших чиновников погранслужбы Украины

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило трех топ-чиновников госпогранслужбы, в том числе бывшего главу ведомства Сергея Дейнеко, их подозревают в получении взяток за незаконную переправку сигарет в ЕС.