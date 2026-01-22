Рейтинг@Mail.ru
НАБУ подозревает во взятках трех высших чиновников погранслужбы Украины - РИА Новости, 22.01.2026
15:08 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069599600.html
НАБУ подозревает во взятках трех высших чиновников погранслужбы Украины
НАБУ подозревает во взятках трех высших чиновников погранслужбы Украины - РИА Новости, 22.01.2026
НАБУ подозревает во взятках трех высших чиновников погранслужбы Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило трех топ-чиновников госпогранслужбы, в том числе бывшего главу ведомства Сергея...
2026-01-22T15:08:00+03:00
2026-01-22T15:08:00+03:00
НАБУ подозревает во взятках трех высших чиновников погранслужбы Украины

НАБУ разоблачило трех высших чиновников погранслужбы Украины

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило трех топ-чиновников госпогранслужбы, в том числе бывшего главу ведомства Сергея Дейнеко, их подозревают в получении взяток за незаконную переправку сигарет в ЕС.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах ранее сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Дейнеко по делу о контрабанде сигарет. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что обыски также проводятся и у временно исполняющего обязанности главы госпогранслужбы Валерия Вавринюка.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
НАБУ предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского
21 января, 14:17
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Среди подозреваемых: бывший председатель госпогранслужбы, генерал; начальник отдела пункта пропуска госпогранслужбы; бывшее служебное лицо госпогранслужбы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Уточняется, что подозреваемые в 2023 году организовали незаконную переправку сигарет в страны ЕС, за что регулярно получали взятки. В течение года, как утверждается, пограничники получили не менее 204 тысяч евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей.
"Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органов государств ЕС. Топ-чиновники госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы", - добавили в НАБУ.
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
На Украине завели дело на бывшего вице-премьера Стефанишину
16 июля 2025, 22:48
 
