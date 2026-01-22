https://ria.ru/20260122/ukraina-2069590321.html
Депутат Рады сообщил об обысках у врио главы Госпогранслужбы Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг провело обыски у временно исполняющего обязанности главы Госпогранслужбы (ГПСУ) Валерия Вавринюка,... РИА Новости, 22.01.2026
В мире, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Гончаренко: НАБУ провело обыски у врио главы Госпогранслужбы Украины Вавринюка