14:47 22.01.2026
Депутат Рады сообщил об обысках у врио главы Госпогранслужбы Украины
Депутат Рады сообщил об обысках у врио главы Госпогранслужбы Украины
Депутат Рады сообщил об обысках у врио главы Госпогранслужбы Украины

Гончаренко: НАБУ провело обыски у врио главы Госпогранслужбы Украины Вавринюка

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг провело обыски у временно исполняющего обязанности главы Госпогранслужбы (ГПСУ) Валерия Вавринюка, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах ранее в четверг сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у экс-руководителя госпогранслужбы Сергея Дейнеко по делу о контрабанде сигарет.
"Также НАБУ провело обыски и у врио председателя ГПСУ Валерия Вавринюка. Ждем больше информации об этом", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Главу украинской службы по контролю наркотиков уволили после обысков НАБУ
8 января, 14:45
 
