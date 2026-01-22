https://ria.ru/20260122/ukraina-2069579177.html
Правительство Украины уволило пять заместителей нового главы минобороны
Правительство Украины уволило пять заместителей нового главы минобороны - РИА Новости, 22.01.2026
Правительство Украины уволило пять заместителей нового главы минобороны
Правительство Украины после назначения на должность главы минобороны страны Михаила Федорова уволило пять его заместителей, следует из распоряжений,... РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Правительство Украины после назначения на должность главы минобороны страны Михаила Федорова уволило пять его заместителей, следует из распоряжений, опубликованных на сайте кабмина.
Согласно документам, уволены Анна Гвоздяр, Александр Козенко, Николай Шевцов, Анатолий Клочко, Владимир Заверуха. Опубликованы распоряжения 21 января, подписала их премьер Юлия Свириденко.
Верховная рада Украины
14 января проголосовала за назначение экс-главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова
на должность министра обороны Украины. По его словам, он намерен провести аудиты в военкоматах, в украинской армии и самом министерстве обороны.