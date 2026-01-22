Рейтинг@Mail.ru
Правительство Украины уволило пять заместителей нового главы минобороны - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069579177.html
Правительство Украины уволило пять заместителей нового главы минобороны
Правительство Украины уволило пять заместителей нового главы минобороны - РИА Новости, 22.01.2026
Правительство Украины уволило пять заместителей нового главы минобороны
Правительство Украины после назначения на должность главы минобороны страны Михаила Федорова уволило пять его заместителей, следует из распоряжений,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:18:00+03:00
2026-01-22T14:18:00+03:00
в мире
украина
михаил федоров
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3782038aeb7a3b9c8bdf2a09399944bb.jpg
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069573728.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69dbfaf8ebe4b9d774b17eea5529e165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, михаил федоров, верховная рада украины
В мире, Украина, Михаил Федоров, Верховная Рада Украины
Правительство Украины уволило пять заместителей нового главы минобороны

Правительство Украины уволило 5 заместителей нового главы минобороны Федорова

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Правительство Украины после назначения на должность главы минобороны страны Михаила Федорова уволило пять его заместителей, следует из распоряжений, опубликованных на сайте кабмина.
Согласно документам, уволены Анна Гвоздяр, Александр Козенко, Николай Шевцов, Анатолий Клочко, Владимир Заверуха. Опубликованы распоряжения 21 января, подписала их премьер Юлия Свириденко.
Верховная рада Украины 14 января проголосовала за назначение экс-главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. По его словам, он намерен провести аудиты в военкоматах, в украинской армии и самом министерстве обороны.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Политолог назвал Украину головной болью для США
Вчера, 14:06
 
В миреУкраинаМихаил ФедоровВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала