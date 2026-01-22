Рейтинг@Mail.ru
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к экс-главе погранслужбы - РИА Новости, 22.01.2026
13:37 22.01.2026
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к экс-главе погранслужбы
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к экс-главе погранслужбы - РИА Новости, 22.01.2026
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к экс-главе погранслужбы
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у экс-руководителя госпогранслужбы... РИА Новости, 22.01.2026
2026
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к экс-главе погранслужбы

НАБУ и САП пришли с обысками к экс-главе госпогранслужбы Украины Дейнеко

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у экс-руководителя госпогранслужбы Сергея Дейнеко по делу о контрабанде сигарет, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у экс-руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко. Следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Госпогранслужба Украины пока официально не комментировала следственные действия.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
