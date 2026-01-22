https://ria.ru/20260122/ukraina-2069564018.html
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к экс-главе погранслужбы
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к экс-главе погранслужбы - РИА Новости, 22.01.2026
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к экс-главе погранслужбы
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у экс-руководителя госпогранслужбы... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:37:00+03:00
2026-01-22T13:37:00+03:00
2026-01-22T13:37:00+03:00
в мире
украина
сергей дейнеко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_6a7490f881ecce75b04472196cdcd6a6.jpg
https://ria.ru/20260120/dnepropetrovsk-2068983950.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:452:338_1920x0_80_0_0_f362175030d7e222da5958dc24e62624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей дейнеко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Сергей Дейнеко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к экс-главе погранслужбы
НАБУ и САП пришли с обысками к экс-главе госпогранслужбы Украины Дейнеко