На Украине раскрыли схему незаконного обогащения сотрудников ТЦК
22.01.2026
На Украине раскрыли схему незаконного обогащения сотрудников ТЦК
На Украине раскрыли схему незаконного обогащения сотрудников ТЦК
Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило, что его сотрудники раскрыли схему незаконного снятия военнообязанных с учёта в одном из военкоматов в Николаевской...
в мире
украина
николаевская область
владимир зеленский
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
николаевская область
На Украине раскрыли схему незаконного обогащения сотрудников ТЦК

На Украине сотрудники ТЦК снимали военнообязанных с учёта за $10 тысяч

Сотрудник военкомата на Украине
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило, что его сотрудники раскрыли схему незаконного снятия военнообязанных с учёта в одном из военкоматов в Николаевской области, дельцы брали за услугу по 10 тысяч долларов с человека.
"Сотрудники ГБР... прекратили противоправную схему незаконного списания военнообязанных в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.) Николаевской области... Такая услуга стоила призывникам около 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что сотрудник военкомата снимал военнообязанных с воинского учёта по состоянию здоровья без подтверждающих медицинских документов, признавая их не годными к службе. Часть этих граждан установлена, данные об их непригодности отменены, теперь они подлежат призыву на общих основаниях.
Сотруднику военкомата предъявлено обвинение по статье о несанкционированных изменениях информации в автоматизированных системах, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения его от должности. Кроме того, устанавливается полный круг причастных к нелегальной схеме.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
