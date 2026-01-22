На Украине раскрыли схему незаконного обогащения сотрудников ТЦК

Отмечается, что сотрудник военкомата снимал военнообязанных с воинского учёта по состоянию здоровья без подтверждающих медицинских документов, признавая их не годными к службе. Часть этих граждан установлена, данные об их непригодности отменены, теперь они подлежат призыву на общих основаниях.