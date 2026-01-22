Рейтинг@Mail.ru
На Украине ввели аварийные отключения света еще в шести областях
11:32 22.01.2026
На Украине ввели аварийные отключения света еще в шести областях
На Украине ввели аварийные отключения света еще в шести областях
Аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Николаевской и Черновицкой областях на Украине, сообщает украинское РИА Новости, 22.01.2026
в мире
украина
черновицкая область
сумская область
дтэк
украина
черновицкая область
сумская область
в мире, украина, черновицкая область, сумская область, дтэк
В мире, Украина, Черновицкая область, Сумская область, ДТЭК
На Украине ввели аварийные отключения света еще в шести областях

Аварийные отключения света ввели ещё в шести областях Украины

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Николаевской и Черновицкой областях на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее это же издание сообщало, что аварийные отключения электроэнергии введены в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Энергетическая компания ДТЭК позднее сообщила о введении экстренных отключений света в Одесской области.
«
"По последним данным, они (аварийные отключения света – ред.) действуют как минимум в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской, Черновицкой и Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Егор Соболев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине оценили экстренные потребности энергосистемы в миллиард долларов
20 января, 18:05
 
В мире, Украина, Черновицкая область, Сумская область, ДТЭК
 
 
