Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине
Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.01.2026
Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что считает, что добиться завершения конфликта на Украине возможно. РИА Новости, 22.01.2026
2026
Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине
Уиткофф заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине