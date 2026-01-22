Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.01.2026
10:26 22.01.2026
Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине
Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что считает, что добиться завершения конфликта на Украине возможно.
Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине

Уиткофф заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что считает, что добиться завершения конфликта на Украине возможно.
"Время завершить (конфликт - ред.) и, я думаю, мы с этим справимся", - сказал он в ходе мероприятия в Давосе.
