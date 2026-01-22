Рейтинг@Mail.ru
В четырех украинских областях ввели аварийные отключения света
10:10 22.01.2026 (обновлено: 10:38 22.01.2026)
В четырех украинских областях ввели аварийные отключения света
В четырех украинских областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 22.01.2026
В четырех украинских областях ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии ввели в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.01.2026
В четырех украинских областях ввели аварийные отключения света

В Харьковской и еще 3 областях Украины ввели аварийные отключения света

Блэкаут в Днепропетровске, Украина
Блэкаут в Днепропетровске, Украина
© REUTERS / Yan Dobronosov
Блэкаут в Днепропетровске, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии ввели в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua".
Харькове и области ввели аварийные отключения света. При этом параллельно для некоторых потребителей действуют и графики подачи электричества… Аварийные отключения света ввели также в Днепропетровской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позднее украинская энергокомпания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений света в Одесской области.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Кошелек Зеленского" виновен в отсутствии света на Украине, заявили в Раде
21 января, 12:04
 
