Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили депутата Рады

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутат Рады Анна Скороход удивилась заявлению министра обороны Украины Михаила Федорова об убийстве россиян. Ее цитирует издание "Страна.ua".



"Михаил Федоров — новый министр обороны — заявил, что стратегической целью для Украины и для министерства обороны является убийство 50 тысяч россиян ежемесячно. Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали?" — поинтересовалась она.