Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили депутата Рады - РИА Новости, 22.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 22.01.2026 (обновлено: 15:01 22.01.2026)
Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили депутата Рады
Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили депутата Рады - РИА Новости, 22.01.2026
Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили депутата Рады
Депутат Рады Анна Скороход удивилась заявлению министра обороны Украины Михаила Федорова об убийстве россиян. Ее цитирует издание "Страна.ua". "Михаил Федоров — РИА Новости, 22.01.2026
Нардеп Скороход удивилась заявлению министра обороны Украины об убийстве россиян

© REUTERS / Andrii NesterenkoМихаил Федоров
Михаил Федоров
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Михаил Федоров. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутат Рады Анна Скороход удивилась заявлению министра обороны Украины Михаила Федорова об убийстве россиян. Ее цитирует издание "Страна.ua".

"Михаил Федоров — новый министр обороны — заявил, что стратегической целью для Украины и для министерства обороны является убийство 50 тысяч россиян ежемесячно. Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали?" — поинтересовалась она.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Украине сделали заявление о Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа
Вчера, 12:42
Депутат добавила, что очень странно говорить о такой стратегии, когда украинцы сидят без света, воды и тепла. По мнению Скороход, целями Украины должны стать мир и сохранение нации.

На этой неделе Федоров заявил, что цифра в 50 тысяч убитыми якобы принудит Россию к миру.

Ранее Скороход заявляла о ненависти украинцев к властям страны и добавляла, что Украина должна управляться профессионалами, а не "друзьями или хорошими людьми".

Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Система разваливается". У Зеленского начали отбирать власть
16 января, 08:00
 
