Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили депутата Рады

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутат Рады Анна Скороход удивилась заявлению министра обороны Украины Михаила Федорова об убийстве россиян. Ее цитирует издание "Страна.ua".
"Михаил Федоров — новый министр обороны — заявил, что стратегической целью для Украины и для министерства обороны является убийство 50 тысяч россиян ежемесячно. Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали?" — поинтересовалась она.
Депутат добавила, что очень странно говорить о такой стратегии, когда украинцы сидят без света, воды и тепла. По мнению Скороход, целями Украины должны стать мир и сохранение нации.
На этой неделе Федоров заявил, что цифра в 50 тысяч убитыми якобы принудит Россию к миру.
Ранее Скороход заявляла о ненависти украинцев к властям страны и добавляла, что Украина должна управляться профессионалами, а не "друзьями или хорошими людьми".
Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
