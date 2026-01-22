Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинские общественные организации сообщают о том, что дети женщин-военнослужащих сталкиваются с травлей, выяснил корреспондент РИА Новости.

Украинская военнослужащая Юлия с позывным "Белка" пожаловалась одному из общественных движений на то, что её детей травят в школе из-за профессии матери. По словам украинки, на неё даже написали заявление в учебное заведения "за невоспитание дочери", а ребёнку говорили "твоя мать тебя не воспитывает!".

"Получается так, что будто моя служба лишает меня и дочку ощущения нормальной жизни. Пока я выполняю свой долг, мой ребенок сталкивается с предвзятым отношением. Хотя должно быть наоборот - пока мы здесь, наши дети должны чувствовать поддержку и защиту", - сказала "Белка".