Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ
Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ - РИА Новости, 22.01.2026
Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ
Украинские общественные организации сообщают о том, что дети женщин-военнослужащих сталкиваются с травлей, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ
РИА Новости: в украинских школах травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинские общественные организации сообщают о том, что дети женщин-военнослужащих сталкиваются с травлей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Украинская военнослужащая Юлия с позывным "Белка" пожаловалась одному из общественных движений на то, что её детей травят в школе из-за профессии матери. По словам украинки, на неё даже написали заявление в учебное заведения "за невоспитание дочери", а ребёнку говорили "твоя мать тебя не воспитывает!".
"Получается так, что будто моя служба лишает меня и дочку ощущения нормальной жизни. Пока я выполняю свой долг, мой ребенок сталкивается с предвзятым отношением. Хотя должно быть наоборот - пока мы здесь, наши дети должны чувствовать поддержку и защиту", - сказала "Белка".
Общественная организация, предавшая ситуацию огласке, заявила, что с этой проблемой сталкиваются многие матери-военнослужащие, а население Украины
разделяет обычных детей и детей военнослужащих.