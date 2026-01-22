Рейтинг@Mail.ru
Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069471405.html
Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ
Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ - РИА Новости, 22.01.2026
Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ
Украинские общественные организации сообщают о том, что дети женщин-военнослужащих сталкиваются с травлей, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T05:32:00+03:00
2026-01-22T05:32:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069453566.html
https://ria.ru/20250429/retsept-2013968340.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ

РИА Новости: в украинских школах травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинские общественные организации сообщают о том, что дети женщин-военнослужащих сталкиваются с травлей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Украинская военнослужащая Юлия с позывным "Белка" пожаловалась одному из общественных движений на то, что её детей травят в школе из-за профессии матери. По словам украинки, на неё даже написали заявление в учебное заведения "за невоспитание дочери", а ребёнку говорили "твоя мать тебя не воспитывает!".
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Одесский военкомат пополнял ряды ВСУ наркоманами и аутистами, пишут СМИ
00:58
"Получается так, что будто моя служба лишает меня и дочку ощущения нормальной жизни. Пока я выполняю свой долг, мой ребенок сталкивается с предвзятым отношением. Хотя должно быть наоборот - пока мы здесь, наши дети должны чувствовать поддержку и защиту", - сказала "Белка".
Общественная организация, предавшая ситуацию огласке, заявила, что с этой проблемой сталкиваются многие матери-военнослужащие, а население Украины разделяет обычных детей и детей военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Прутья и бутылка: озвучен рецепт взращивания любви к украинской культуре
29 апреля 2025, 08:00
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала