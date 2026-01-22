Украинский комик пошутил про снос памятника Булгакову и получил угрозы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинский стендап-комик Феликс Редька пошутил про снос памятника великому русскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве на фоне проблем с ЖКХ, но в итоге получил лишь угрозы, пишет издание "Страна.ua".
"Ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды, ее всегда полно в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключение. Запомните: сначала культура, потом экономика", - приводит слова комика издание.
Как отмечает издание, в ответ на это Редька получил лишь угрозы.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. Жителям Киева ранее на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
