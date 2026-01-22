МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Одесский военкомат пополнил ряды ВСУ наркоманами, аутистами и пожилыми людьми, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского военнослужащего.
"Одесский ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) прислал пополнение на Запорожское направление - 20 человек, из которых 11 системных наркоманов, четыре аутиста, остальным под 60 лет", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
