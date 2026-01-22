https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069689912.html
Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Цюриха - РИА Новости, 22.01.2026
Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту вылетел из Цюриха на фоне его запланированного визита с зятем американского... РИА Новости, 22.01.2026
