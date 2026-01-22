Рейтинг@Mail.ru
Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Цюриха - РИА Новости, 22.01.2026
19:52 22.01.2026
Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту вылетел из Цюриха на фоне его запланированного визита с зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Россию, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером.
Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG вылетел в четверг из аэропорта Цюриха примерно в 19.47 мск.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Вэнс назвал украинское урегулирование сложной задачей для администрации США
Вчера, 18:14
 
