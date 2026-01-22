Совет мира будет работать не только в Газе, заявил Уиткофф

Рейтинг@Mail.ru
14:01 22.01.2026 (обновлено: 14:15 22.01.2026)
Сформированный США "Совет мира" будет работать не только в Газе, но и в других регионах, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
© AP Photo / Evan VucciСпецпосланник президента США Стив Уиткофф церемонии подписания устава "Совета мира" в Давосе. 22 января 2026
© AP Photo / Evan Vucci
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф церемонии подписания устава "Совета мира" в Давосе. 22 января 2026
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Сформированный США "Совет мира" будет работать не только в Газе, но и в других регионах, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Мы вернули домой заложников, все тела, кроме одного, но мы вернем домой и это тело. И, что, пожалуй, самое важное, мы дали надежду на то, что будущее может принести Газе и всем другим местам, где будет действовать совет мира", - сказал Уиткофф после церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе.
Подписание устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира
Вчера, 13:53
 
