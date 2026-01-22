https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069572331.html
Совет мира будет работать не только в Газе, заявил Уиткофф
Сформированный США "Совет мира" будет работать не только в Газе, но и в других регионах, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 22.01.2026
