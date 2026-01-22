Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер приедут в Москву для встречи с Путиным в четверг вечером - РИА Новости, 22.01.2026
11:36 22.01.2026 (обновлено: 11:42 22.01.2026)
Уиткофф и Кушнер приедут в Москву для встречи с Путиным в четверг вечером
москва, мирный план сша по украине, в мире, россия, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин
Уиткофф и Кушнер приедут в Москву для встречи с Путиным в четверг вечером

© REUTERS / Sarah MeyssonnierСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер приедут в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным вечером в четверг, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вечером, точное время я не назову, но скажу, что это будет точно после семи-восьми вечера - приедут в Москву Кушнер и Уиткофф. И состоится их встреча с Путиным, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам. ​
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине
МоскваМирный план США по УкраинеВ миреРоссияСШАСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир Путин
 
 
