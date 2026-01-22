https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069501907.html
Украинское урегулирование свелось к одному вопросу, заявил Уиткофф
Украинское урегулирование свелось к одному вопросу, заявил Уиткофф
Урегулирование конфликта на Украине в настоящее время свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым, заявил в четверг... РИА Новости, 22.01.2026
Украинское урегулирование свелось к одному вопросу, заявил Уиткофф
Уиткофф: украинское урегулирование свелось к одному решаемому вопросу