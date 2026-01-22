Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 22.01.2026 (обновлено: 17:10 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069500675.html
Уиткофф рассказал о ходе переговоров по Украине
Уиткофф рассказал о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 22.01.2026
Уиткофф рассказал о ходе переговоров по Украине
В переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, привело Reuters слова спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:13:00+03:00
2026-01-22T17:10:00+03:00
в мире
украина
сша
стив уиткофф
владимир путин
джаред кушнер
москва
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_bfce35a7ad75b9f91af4af174eca1d7a.jpg
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069217308.html
https://ria.ru/20260121/putin-2069437353.html
https://ria.ru/20260121/forum-2069402167.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_561d7f6cbe8f5de8273bdb80141fa657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, стив уиткофф, владимир путин, джаред кушнер, москва, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Москва, Мирный план США по Украине
Уиткофф рассказал о ходе переговоров по Украине

Уиткофф допустил завершение конфликта и создание беспошлинной зоны на Украине

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, привело Reuters слова спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа.
«

"Я считаю, что сейчас все свелось к одному вопросу, и мы уже обсуждали различные варианты его решения, а это значит, что он решаем", — рассказал он.

Логотип экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT
21 января, 08:24
Дипломат считает, что добиться завершения конфликта возможно. Также он допустил создание на Украине беспошлинной зоны.
В четверг состоятся переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Они приедут в Москву для продолжения диалога по урегулированию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
21 января, 22:36
Как ранее передавало агентство Bloomberg, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности для Киева и представить проекты планов по завершению конфликта.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Украине отметили тревожную деталь в заявлении Трампа о Зеленском
21 января, 18:57
 
В миреУкраинаСШАСтив УиткоффВладимир ПутинДжаред КушнерМоскваМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала