Уиткофф рассказал о ходе переговоров по Украине

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, привело Reuters слова спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа.
"Я считаю, что сейчас все свелось к одному вопросу, и мы уже обсуждали различные варианты его решения, а это значит, что он решаем", — рассказал он.
Дипломат считает, что добиться завершения конфликта возможно. Также он допустил создание на Украине беспошлинной зоны.
В четверг состоятся переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Они приедут в Москву для продолжения диалога по урегулированию.
Как ранее передавало агентство Bloomberg, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности для Киева и представить проекты планов по завершению конфликта.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.