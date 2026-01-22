Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 22.01.2026 (обновлено: 10:20 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069499953.html
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании - РИА Новости, 22.01.2026
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:11:00+03:00
2026-01-22T10:20:00+03:00
в мире
сша
украина
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_0:193:2044:1342_1920x0_80_0_0_efd4b215f861b203687bac7d56f51a8f.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069437353.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_4:0:1868:1398_1920x0_80_0_0_ae96609e37af1ee7a70dc70cc0e91a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании

Reuters: Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, передает агентство Рейтер.
"Мы достигли значительного прогресса по Украине", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на Уиткоффа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
21 января, 22:36
 
В миреСШАУкраинаСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала