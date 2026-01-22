https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069499953.html
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании - РИА Новости, 22.01.2026
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:11:00+03:00
2026-01-22T10:11:00+03:00
2026-01-22T10:20:00+03:00
в мире
сша
украина
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_0:193:2044:1342_1920x0_80_0_0_efd4b215f861b203687bac7d56f51a8f.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069437353.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_4:0:1868:1398_1920x0_80_0_0_ae96609e37af1ee7a70dc70cc0e91a28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании
Reuters: Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании