Пострадавшая при обрушении ТЦ в Новосибирске госпитализирована в больницу

НОВОСИБИРСК, 22 янв - РИА Новости. Жизни женщины, пострадавшей при обрушении торгового центра в Новосибирске, ничего не угрожает, она госпитализирована в травматологическое отделение, сообщили РИА Новости в облминздраве.

"В Городскую клиническую больницу № 1 с места обрушения торгового центра на улице Наумова были доставлены двое пострадавших. Один после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение, второй госпитализирован в травматологическое отделение. Угрозы для жизни нет", - рассказали в министерстве.

Ранее замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина сообщала журналистам, что после обрушения из-под завалов были извлечены две пострадавшие женщины. У первой пострадавшей оказались легкие травмы, ее после осмотра отпустили домой. Вторую с травмами средней степени тяжести (ушибы, переломы) госпитализировали.

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске в среду 21 января на улице Наумова, предварительно из-за скопившегося снега. Пострадали две женщины. Еще одного пострадавшего (мужчину) из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.