Пострадавшая при обрушении ТЦ в Новосибирске госпитализирована в больницу - РИА Новости, 22.01.2026
07:22 22.01.2026 (обновлено: 07:59 22.01.2026)
Пострадавшая при обрушении ТЦ в Новосибирске госпитализирована в больницу
Пострадавшая при обрушении ТЦ в Новосибирске госпитализирована в больницу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 янв - РИА Новости. Жизни женщины, пострадавшей при обрушении торгового центра в Новосибирске, ничего не угрожает, она госпитализирована в травматологическое отделение, сообщили РИА Новости в облминздраве.
"В Городскую клиническую больницу № 1 с места обрушения торгового центра на улице Наумова были доставлены двое пострадавших. Один после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение, второй госпитализирован в травматологическое отделение. Угрозы для жизни нет", - рассказали в министерстве.
Ранее замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина сообщала журналистам, что после обрушения из-под завалов были извлечены две пострадавшие женщины. У первой пострадавшей оказались легкие травмы, ее после осмотра отпустили домой. Вторую с травмами средней степени тяжести (ушибы, переломы) госпитализировали.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске в среду 21 января на улице Наумова, предварительно из-за скопившегося снега. Пострадали две женщины. Еще одного пострадавшего (мужчину) из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
Как ранее сообщили в СУСК по региону, в ближайшее время планируется предъявить собственнику обрушившегося торгового центра обвинение в оказании небезопасных услуг.
