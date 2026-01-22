https://ria.ru/20260122/ugroza-2069477351.html
Пострадавшая при обрушении ТЦ в Новосибирске госпитализирована в больницу
2026-01-22T07:22:00+03:00
2026-01-22T07:22:00+03:00
2026-01-22T07:59:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
новосибирск
новосибирская область
Пострадавшая при обрушении ТЦ в Новосибирске госпитализирована в больницу
НОВОСИБИРСК, 22 янв - РИА Новости. Жизни женщины, пострадавшей при обрушении торгового центра в Новосибирске, ничего не угрожает, она госпитализирована в травматологическое отделение, сообщили РИА Новости в облминздраве.
"В Городскую клиническую больницу № 1 с места обрушения торгового центра на улице Наумова были доставлены двое пострадавших. Один после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение, второй госпитализирован в травматологическое отделение. Угрозы для жизни нет", - рассказали в министерстве.
Ранее замминистра здравоохранения Новосибирской области
Татьяна Анохина сообщала журналистам, что после обрушения из-под завалов были извлечены две пострадавшие женщины. У первой пострадавшей оказались легкие травмы, ее после осмотра отпустили домой. Вторую с травмами средней степени тяжести (ушибы, переломы) госпитализировали.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске
в среду 21 января на улице Наумова, предварительно из-за скопившегося снега. Пострадали две женщины. Еще одного пострадавшего (мужчину) из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
Как ранее сообщили в СУСК по региону, в ближайшее время планируется предъявить собственнику обрушившегося торгового центра обвинение в оказании небезопасных услуг.