Новак заявил о рекордном потреблении угля в мире в 2025 году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировое потребление угля в 2025 году достигло рекордных 8,85 миллиарда тонн, выработка электроэнергии на угле выросла на 0,3%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мировое потребление угля в 2025 году достигло рекордных 8,85 миллиарда тонн. По предварительной оценке, в 2025 году доля угля в мировой выработке электроэнергии составила 33,3%, а общий объем генерации – 10 736 ТВт.ч, что на 0,3% больше, чем годом ранее", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Новак отметил, что уголь сохраняет устойчивые позиции, несмотря на курс на энергетический переход.
"Рост экономики, развитие электротранспорта и дата-центров остаются важными факторами, поддерживающими достаточно высокий спрос на уголь, пик которого пока не наступил", - добавил он.
