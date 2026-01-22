Рейтинг@Mail.ru
Новак заявил о рекордном потреблении угля в мире в 2025 году - РИА Новости, 22.01.2026
15:22 22.01.2026
Новак заявил о рекордном потреблении угля в мире в 2025 году
Новак заявил о рекордном потреблении угля в мире в 2025 году - РИА Новости, 22.01.2026
Новак заявил о рекордном потреблении угля в мире в 2025 году
Мировое потребление угля в 2025 году достигло рекордных 8,85 миллиарда тонн, выработка электроэнергии на угле выросла на 0,3%, сообщил вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 22.01.2026
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак заявил о рекордном потреблении угля в мире в 2025 году

Новак: мировое потребление угля достигло рекордных 8,85 млрд тонн в 2025 году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировое потребление угля в 2025 году достигло рекордных 8,85 миллиарда тонн, выработка электроэнергии на угле выросла на 0,3%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мировое потребление угля в 2025 году достигло рекордных 8,85 миллиарда тонн. По предварительной оценке, в 2025 году доля угля в мировой выработке электроэнергии составила 33,3%, а общий объем генерации – 10 736 ТВт.ч, что на 0,3% больше, чем годом ранее", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Новак отметил, что уголь сохраняет устойчивые позиции, несмотря на курс на энергетический переход.
"Рост экономики, развитие электротранспорта и дата-центров остаются важными факторами, поддерживающими достаточно высокий спрос на уголь, пик которого пока не наступил", - добавил он.
Уголь - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин оценил долю угля в мировом энергобалансе
16 октября 2025, 14:30
 
