Новак заявил о рекордном потреблении угля в мире в 2025 году

"Мировое потребление угля в 2025 году достигло рекордных 8,85 миллиарда тонн. По предварительной оценке, в 2025 году доля угля в мировой выработке электроэнергии составила 33,3%, а общий объем генерации – 10 736 ТВт.ч, что на 0,3% больше, чем годом ранее", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".