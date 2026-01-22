Рейтинг@Mail.ru
14:39 22.01.2026
В Уфе школьница передала мошенникам два сейфа с тремя миллионами рублей
происшествия
уфа
уфа
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе школьница передала мошенникам два сейфа с тремя миллионами рублей

УФА, 22 янв – РИА Новости. Пятнадцатилетняя школьница из Уфы, поверив мошенникам, которые напугали девочку по телефону обыском, передала неизвестным два сейфа родителей, в которых хранились три миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
"Жертвой преступления стала 15-летняя школьница, которая под влиянием аферистов, представлявшихся сотрудниками госорганов, передала неизвестному курьеру два сейфа с наличными на сумму более 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В пресс-службе региональной полиции рассказали, как мошенники два дня пугали девочку по телефону и убедили ее, что семье грозит уголовная ответственность.
"Специалист спецслужбы" сообщил, что для "проверки" сейфы заберет курьер. Чтобы дома никого не было, мошенники перевели 500 рублей на счет младшей сестры потерпевшей, чтобы та ушла гулять. После того как школьница осталась дома одна, к ней приехал курьер. Вечером родители обнаружили пропажу. Только тогда школьница осознала, что стала жертвой аферистов", - говорится в сообщении.
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала