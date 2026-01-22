Рейтинг@Mail.ru
08:44 22.01.2026
Мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа в Уфе, признали невменяемым
Мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа в Уфе, признали невменяемым
Уфимец, выбросивший свою маленькую дочь с высоты четвёртого этажа, признан невменяемым, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
Мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа в Уфе, признали невменяемым

Выбросившего трёхлетнюю дочь с 4 этажа в Уфе мужчину признали невменяемым

УФА, 22 янв - РИА Новости. Уфимец, выбросивший свою маленькую дочь с высоты четвёртого этажа, признан невменяемым, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
В Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа бросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже Минздрав сообщил, что девочка была доставлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. В конце декабря ребёнка выписали, она вернулась домой.
Ранее в СУСК РФ по региону РИА Новости сообщали, что обвиняемого поместили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Мужчину не смогли допросить из-за его неадекватного состояния.
"Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и, как в период совершения деяния, так и сейчас не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Экспертами ему рекомендовано лечение в психиатрической больнице", - сообщили в СУСК РФ по региону.
Решение о применении принудительных мер медицинского характера примет суд, добавили в ведомстве.
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, сообщил источник
9 октября 2025, 17:41
 
ПроисшествияРоссияУфа
 
 
