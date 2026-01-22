Мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа в Уфе, признали невменяемым

«

"Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и, как в период совершения деяния, так и сейчас не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Экспертами ему рекомендовано лечение в психиатрической больнице", - сообщили в СУСК РФ по региону.