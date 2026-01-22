Президент Азербайджана Алиев обвинил УЕФА в предвзятом судействе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что назначенный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швейцарский арбитр Сандро Шерер принимал несправедливые решения в адрес "Карабаха" в матче Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта".

"Карабах" с 10 очками занимает 18-е место в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.