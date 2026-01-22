Рейтинг@Mail.ru
Президент Азербайджана Алиев обвинил УЕФА в предвзятом судействе - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Футбол
 
12:26 22.01.2026 (обновлено: 12:27 22.01.2026)
Президент Азербайджана Алиев обвинил УЕФА в предвзятом судействе
Президент Азербайджана Алиев обвинил УЕФА в предвзятом судействе
https://ria.ru/20251001/karabakh-2045732155.html
спорт, азербайджан, россия, ильхам алиев, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), ансгар кнауфф, карабах, айнтрахт (франкфурт), лига чемпионов уефа
Президент Азербайджана Алиев обвинил УЕФА в предвзятом судействе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что назначенный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швейцарский арбитр Сандро Шерер принимал несправедливые решения в адрес "Карабаха" в матче Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта".
В среду "Карабах" дома обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:2 в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. На 78-й минуте главный судья встречи Шерер назначил пенальти в пользу немецкой команды за нарушение на полузащитнике Ансгаре Кнауффе в штрафной.
"От всей души поздравляю футбольный клуб "Карабах" с блестящей победой над командой "Айнтрахт" в матче основного этапа Лиги чемпионов! Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость все равно восторжествовала. Судьи, назначенные УЕФА, уже не впервые пытаются помешать "Карабаху" продолжить победный путь своими несправедливыми и предвзятыми решениями. Надеюсь, УЕФА прояснит, кто назначил этого судью", - написал Алиев в Instagram*.
"Карабах" с 10 очками занимает 18-е место в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
21 января 2026 • начало в 20:45
Завершен
Карабах
3 : 2
Айнтрахт Фр
04‎’‎ • Camilo Duran
80‎’‎ • Camilo Duran
(Эльвин Джафаркулиев)
90‎’‎ • Бахла Мустафазаде
(Матеус Силва)
10‎’‎ • Кан Узун
78‎’‎ • Фарес Шаиби (П)
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Обои Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Карабах" одержал вторую победу подряд в основном этапе ЛЧ
1 октября 2025, 21:43
 
