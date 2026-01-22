Президент Азербайджана Алиев обвинил УЕФА в предвзятом судействе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что назначенный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швейцарский арбитр Сандро Шерер принимал несправедливые решения в адрес "Карабаха" в матче Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта".
В среду "Карабах" дома обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:2 в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. На 78-й минуте главный судья встречи Шерер назначил пенальти в пользу немецкой команды за нарушение на полузащитнике Ансгаре Кнауффе в штрафной.
"От всей души поздравляю футбольный клуб "Карабах" с блестящей победой над командой "Айнтрахт" в матче основного этапа Лиги чемпионов! Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость все равно восторжествовала. Судьи, назначенные УЕФА, уже не впервые пытаются помешать "Карабаху" продолжить победный путь своими несправедливыми и предвзятыми решениями. Надеюсь, УЕФА прояснит, кто назначил этого судью", - написал Алиев в Instagram*.
"Карабах" с 10 очками занимает 18-е место в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
21 января 2026 • начало в 20:45
Завершен
04’ • Camilo Duran
80’ • Camilo Duran
(Эльвин Джафаркулиев)
90’ • Бахла Мустафазаде
(Матеус Силва)
10’ • Кан Узун
78’ • Фарес Шаиби (П)
"Карабах" одержал вторую победу подряд в основном этапе ЛЧ
1 октября 2025, 21:43