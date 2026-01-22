Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 22.01.2026 (обновлено: 09:53 22.01.2026)
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области - РИА Новости, 22.01.2026
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области
Российские войска беспилотных систем нанесли удар с применением БПЛА "Герань" по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому в интересах ВСУ в районе... РИА Новости, 22.01.2026
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области

ВС России нанесли удар по ж/д мосту через реку Сейм в Сумской области

© РИА НовостиУдар по железнодорожному мосту через Сейм в Сумской области
© РИА Новости
Удар по железнодорожному мосту через Сейм в Сумской области
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские войска беспилотных систем нанесли удар с применением БПЛА "Герань" по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому в интересах ВСУ в районе Лысогубовки Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому в интересах ВСУ в районе населенного пункта Лысогубовка Сумской области", - говорится в сопроводительном тексте к видео, опубликованному ведомством.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
