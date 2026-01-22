https://ria.ru/20260122/udar-2069488119.html
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области - РИА Новости, 22.01.2026
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области
Российские войска беспилотных систем нанесли удар с применением БПЛА "Герань" по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому в интересах ВСУ в районе... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:10:00+03:00
2026-01-22T09:10:00+03:00
2026-01-22T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069496275_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_c2d59191afb0e91988ff08bb1c7e80b6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069496275_54:0:989:701_1920x0_80_0_0_57985a6f3d1fdf65821cde7801e2f239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области
ВС России нанесли удар по ж/д мосту через реку Сейм в Сумской области