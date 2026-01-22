Рейтинг@Mail.ru
Правительство не поддержало увеличение лимита на подарки для учителей - РИА Новости, 22.01.2026
02:24 22.01.2026
Правительство не поддержало увеличение лимита на подарки для учителей
Правительство не поддержало увеличение лимита на подарки для учителей - РИА Новости, 22.01.2026
Правительство не поддержало увеличение лимита на подарки для учителей
Правительство РФ не поддерживает законопроект об увеличении лимита на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с... РИА Новости, 22.01.2026
общество
россия
ярослав нилов
татьяна буцкая
дмитрий григоренко
госдума рф
общество, россия, ярослав нилов, татьяна буцкая, дмитрий григоренко, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Татьяна Буцкая, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Правительство не поддержало увеличение лимита на подарки для учителей

РИА Новости: правительство не поддержало увеличение лимита на подарки учителям

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Учащиеся во время урока. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект об увеличении лимита на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч рублей, следует из заключения кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч рублей. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство был направлен на заключение в правительство. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Путин поручил сдавать в Гохран подарки чиновникам из драгоценных камней
4 июля 2022, 15:45
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе за подписью вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
В документе отмечается, что предлагаемое законопроектом сохранение предусмотренного статьей 575 Гражданского кодекса РФ ограничения 3 тысячами рублей допустимой стоимости подарка государственным муниципальным служащим и служащим Банка России в связи с их должностным положением приведет к нарушению единства применяемых мер по предупреждению коррупции.
В беседе с РИА Новости Нилов отметил, что в России индексируются пенсии, пособия, субсидии, но не финансовый порог возможных подарков для работников бюджетной сферы.
"Жаль, что идея актуализации такого подхода не нашла поддержки у кабмина при выражении его консолидированной позиции", - добавил он.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям
21 декабря 2025, 16:39
По мнению депутата, учителя и врачи - те, кого как-либо отблагодарить или поздравить с профессиональным праздником хотят чаще всего.
"И что, унижаться и прикладывать к букету чек, чтобы одариваемого не уличили в получении взятки? Да и цены на те же цветы к праздникам взлетают так, что в трëхтысячный лимит, установленный законом почти 20 лет назад, уже не всегда вписываешься", - считает Нилов.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Глава Башкирии запретил чиновникам покупать друг другу новогодние подарки
30 ноября 2020, 12:28
 
Общество Россия Ярослав Нилов Татьяна Буцкая Дмитрий Григоренко Госдума РФ
 
 
