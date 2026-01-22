Туск допустил дебаты в парламенте по вопросу присоединения к Совету мира

ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Вопрос присоединения к "Совету мира" может вызвать серьезные дебаты в польском парламенте, заявил премьер Польши Дональд Туск .

"Я долго беседовал с президентом на тему того, что говорит Конституция, что говорят законы по этому вопросу. И я не исключаю серьезных дебатов в нашем парламенте. Конечно, также необходимо согласие правительства", - сказал Туск журналистам в Брюсселе . Его выступление транслирует Польское телевидение.

При этом он посетовал на высокий темп, который взял Трамп, создавая "Совет мира".

"Все, я не говорю только о поляках, все были удивлены темпами. Темпы, которые предложил президент Трамп, были космические. А вопрос очень серьезный. Некоторые вообще считают, что это ("Совет мира" – ред.) – альтернатива для ООН . Надо очень серьезно подойти к этому и проанализировать все "за" и "против", - заявил польский премьер.