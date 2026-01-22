Рейтинг@Mail.ru
Туск хочет, чтобы США понимали разницу между доминированием и принуждением - РИА Новости, 22.01.2026
20:50 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tusk-2069698682.html
Туск хочет, чтобы США понимали разницу между доминированием и принуждением
Туск хочет, чтобы США понимали разницу между доминированием и принуждением - РИА Новости, 22.01.2026
Туск хочет, чтобы США понимали разницу между доминированием и принуждением
США ведут относительно Европейского союза политику принуждения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Брюсселе. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:50:00+03:00
2026-01-22T20:50:00+03:00
в мире
сша
гренландия
польша
дональд трамп
дональд туск
сша
гренландия
польша
в мире, сша, гренландия, польша, дональд трамп, дональд туск
В мире, США, Гренландия, Польша, Дональд Трамп, Дональд Туск
Туск хочет, чтобы США понимали разницу между доминированием и принуждением

Премьер Польши хочет, чтобы США различали доминирование и принуждение

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. США ведут относительно Европейского союза политику принуждения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Брюсселе.
Выступление Туска транслирует Польское телевидение.
"Я убежден, что принуждение не является хорошим методом. Особенно если это касается отношений с нашими трансатлантическими партнерами. Европейский союз был создан для того, чтобы принуждение не составляло осевого момента в политике", - сказал он.
При этом польский премьер заявил о важности и для США понимать разницу между доминированием и принуждением.
"Я как премьер Польши всегда участвовал в трансатлантических отношениях. Они укрепляют нашу безопасность, и мы согласны с предводительством США, которое является полностью естественным, но для нас всех и для наших партнеров в Вашингтоне очень важно понимание разницы между доминированием и принуждением", - сказал польский премьер.
Его заявление связано с претензиями президента США Дональда Трампа на Гренландию. Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреСШАГренландияПольшаДональд ТрампДональд Туск
 
 
