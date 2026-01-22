Туск хочет, чтобы США понимали разницу между доминированием и принуждением

ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. США ведут относительно Европейского союза политику принуждения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Брюсселе.
Выступление Туска транслирует Польское телевидение.
"Я убежден, что принуждение не является хорошим методом. Особенно если это касается отношений с нашими трансатлантическими партнерами. Европейский союз был создан для того, чтобы принуждение не составляло осевого момента в политике", - сказал он.
При этом польский премьер заявил о важности и для США понимать разницу между доминированием и принуждением.
"Я как премьер Польши всегда участвовал в трансатлантических отношениях. Они укрепляют нашу безопасность, и мы согласны с предводительством США, которое является полностью естественным, но для нас всех и для наших партнеров в Вашингтоне очень важно понимание разницы между доминированием и принуждением", - сказал польский премьер.
Его заявление связано с претензиями президента США Дональда Трампа на Гренландию. Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.