В Туапсе с застройщика взыскали более миллиарда рублей ущерба Черному морю
В Туапсе с застройщика взыскали более миллиарда рублей ущерба Черному морю - РИА Новости, 22.01.2026
В Туапсе с застройщика взыскали более миллиарда рублей ущерба Черному морю
Верховный суд России обязал компанию, построившую курортный комплекс на берегу Черного моря, выплатить более 1 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба...
2026-01-22T16:46:00+03:00
россия
Новости
ru-RU
Россия, Черное море, Туапсе
Суд взыскал с застройщика в Туапсе более 1 млрд руб ущерба Черному морю
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Верховный суд России обязал компанию, построившую курортный комплекс на берегу Черного моря, выплатить более 1 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба окружающей среде, сообщили
в пресс-службе суда.
Суд установил, что в ходе строительства курортного комплекса на черноморском побережье изменен ландшафт земельного участка, уничтожен плодородный слой почвы, на береговой полосе размещено более 13 тонн отходов, а более 1,85 тысячи тонн сброшено в море, тем самым природным ресурсам причинен колоссальный ущерб. Суд первой инстанции удовлетворил иск о взыскании с застройщика 1 миллиарда рублей ущерба.
Это решение поддержала апелляция, а кассационный суд, сославшись на ряд допущенных, по его мнению, процессуальных нарушений, отменил судебные постановления и направил дело на новое рассмотрение. Кассационное решение оспорено в Верховном суде России
.
"Верховный суд России отменил определение кассационного суда, признав, что все существенные обстоятельства дела нижестоящими судами установлены, размер ущерба определен, обязанность возместить причиненный вред на общество возложена правильно, в связи с чем необходимость в повторном рассмотрении дела отсутствует", - сказали в пресс-службе.
В канале суда в Max уточняется, что строительство курортного комплекса шло в Туапсинском районе Краснодарского края
.