В Туапсе с застройщика взыскали более миллиарда рублей ущерба Черному морю

Суд установил, что в ходе строительства курортного комплекса на черноморском побережье изменен ландшафт земельного участка, уничтожен плодородный слой почвы, на береговой полосе размещено более 13 тонн отходов, а более 1,85 тысячи тонн сброшено в море, тем самым природным ресурсам причинен колоссальный ущерб. Суд первой инстанции удовлетворил иск о взыскании с застройщика 1 миллиарда рублей ущерба.