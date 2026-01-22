Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе с застройщика взыскали более миллиарда рублей ущерба Черному морю - РИА Новости, 22.01.2026
16:46 22.01.2026
В Туапсе с застройщика взыскали более миллиарда рублей ущерба Черному морю
В Туапсе с застройщика взыскали более миллиарда рублей ущерба Черному морю - РИА Новости, 22.01.2026
В Туапсе с застройщика взыскали более миллиарда рублей ущерба Черному морю
Верховный суд России обязал компанию, построившую курортный комплекс на берегу Черного моря, выплатить более 1 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба... РИА Новости, 22.01.2026
Россия, Черное море, Туапсе
Суд взыскал с застройщика в Туапсе более 1 млрд руб ущерба Черному морю

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Верховный суд России обязал компанию, построившую курортный комплекс на берегу Черного моря, выплатить более 1 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба окружающей среде, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что в ходе строительства курортного комплекса на черноморском побережье изменен ландшафт земельного участка, уничтожен плодородный слой почвы, на береговой полосе размещено более 13 тонн отходов, а более 1,85 тысячи тонн сброшено в море, тем самым природным ресурсам причинен колоссальный ущерб. Суд первой инстанции удовлетворил иск о взыскании с застройщика 1 миллиарда рублей ущерба.
Это решение поддержала апелляция, а кассационный суд, сославшись на ряд допущенных, по его мнению, процессуальных нарушений, отменил судебные постановления и направил дело на новое рассмотрение. Кассационное решение оспорено в Верховном суде России.
"Верховный суд России отменил определение кассационного суда, признав, что все существенные обстоятельства дела нижестоящими судами установлены, размер ущерба определен, обязанность возместить причиненный вред на общество возложена правильно, в связи с чем необходимость в повторном рассмотрении дела отсутствует", - сказали в пресс-службе.
В канале суда в Max уточняется, что строительство курортного комплекса шло в Туапсинском районе Краснодарского края.
Заголовок открываемого материала