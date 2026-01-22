Рейтинг@Mail.ru
16:52 22.01.2026
"Смертный приговор". СМИ забили тревогу из-за российского оружия
"Смертный приговор". СМИ забили тревогу из-за российского оружия
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" приковала внимание западных аналитиков, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 22.01.2026
в мире, брикс, россия
В мире, БРИКС, Россия
"Смертный приговор". СМИ забили тревогу из-за российского оружия

InfoBRICS: гиперзвуковая ракета "Циркон" приковала внимание аналитиков

© Минобороны РоссииВ ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов Адмирал Горшков и Адмирал Головко выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами Циркон - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Минобороны России
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" приковала внимание западных аналитиков, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
"У сил противника есть всего несколько секунд, чтобы среагировать, что на самом деле означает, что приближающийся "Циркон" — это смертный приговор", — говорится в публикации.
В США сделали трудное признание из-за российского оружия
Вчера, 13:43
Отмечается, что возможности ракеты вызывают тревогу на Западе: "Циркон" может запускаться с различных платформ, в том числе с подводных лодок. Кроме того, ракета может нести ядерный заряд, что позволяет использовать ее в стратегических целях.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".
На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия
23 декабря 2025, 17:16
 
