"Смертный приговор". СМИ забили тревогу из-за российского оружия
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" приковала внимание западных аналитиков, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" приковала внимание западных аналитиков, пишет
военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
"У сил противника есть всего несколько секунд, чтобы среагировать, что на самом деле означает, что приближающийся "Циркон" — это смертный приговор", — говорится в публикации.
Отмечается, что возможности ракеты вызывают тревогу на Западе: "Циркон" может запускаться с различных платформ, в том числе с подводных лодок. Кроме того, ракета может нести ядерный заряд, что позволяет использовать ее в стратегических целях.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".