"Смертный приговор". СМИ забили тревогу из-за российского оружия

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" приковала внимание западных аналитиков, Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" приковала внимание западных аналитиков, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

"У сил противника есть всего несколько секунд, чтобы среагировать, что на самом деле означает, что приближающийся "Циркон" — это смертный приговор", — говорится в публикации.

Отмечается, что возможности ракеты вызывают тревогу на Западе: "Циркон" может запускаться с различных платформ, в том числе с подводных лодок. Кроме того, ракета может нести ядерный заряд, что позволяет использовать ее в стратегических целях.