В Банке России рассказали, что делать с порванной банкнотой

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Если на банкноте незначительные дефекты и при этом хорошо видны номинал, серия и номер, то ее должны принять к оплате в любой торговой точке, а с более значительными повреждениями банкноты нужно обращаться в банк, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

"Если дефекты незначительные и на банкноте хорошо видно ее номинал, серию и номер, она сохраняет все признаки платежеспособности. То есть купюру с небольшими надрывами, проколами, оторванным уголком или краем должны принять к оплате в любой торговой точке", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что если деньги с дефектами дают в качестве сдачи, то покупатель вправе потребовать замены. "Склеенную скотчем банкноту в магазине могут уже не принять, но без проблем обменяют по номиналу в любом банке", - уточнили там.

"С любыми более значительными повреждениями также нужно обращаться в банк. Кассир проверит испорченную купюру на подлинность и выдаст взамен целую. Ключевое условие: у вас должно сохраниться не меньше 55% первоначальной площади банкноты. Соберите все фрагменты, которые остались, и принесите в банк", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что если повреждения серьезные (например, купюру погрызла собака) и у кассира возникнут сомнения в платежеспособности банкноты, сначала он направит деньги на бесплатную экспертизу в Банк России.