В Банке России рассказали, что делать с порванной банкнотой
03:42 22.01.2026
В Банке России рассказали, что делать с порванной банкнотой
экономика
россия
россия
2026
экономика, россия
Экономика, Россия
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Если на банкноте незначительные дефекты и при этом хорошо видны номинал, серия и номер, то ее должны принять к оплате в любой торговой точке, а с более значительными повреждениями банкноты нужно обращаться в банк, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
"Если дефекты незначительные и на банкноте хорошо видно ее номинал, серию и номер, она сохраняет все признаки платежеспособности. То есть купюру с небольшими надрывами, проколами, оторванным уголком или краем должны принять к оплате в любой торговой точке", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что если деньги с дефектами дают в качестве сдачи, то покупатель вправе потребовать замены. "Склеенную скотчем банкноту в магазине могут уже не принять, но без проблем обменяют по номиналу в любом банке", - уточнили там.
"С любыми более значительными повреждениями также нужно обращаться в банк. Кассир проверит испорченную купюру на подлинность и выдаст взамен целую. Ключевое условие: у вас должно сохраниться не меньше 55% первоначальной площади банкноты. Соберите все фрагменты, которые остались, и принесите в банк", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе рассказали, что если повреждения серьезные (например, купюру погрызла собака) и у кассира возникнут сомнения в платежеспособности банкноты, сначала он направит деньги на бесплатную экспертизу в Банк России.
"Банкноту, от которой осталось меньше 55% процентов, обменять не получится. Единственное исключение: если у вас есть две поврежденных банкноты одного номинала, и они по рисунку складываются в одну банкноту. При этом каждая из частей должна составлять не меньше 50% от полной площади. Также не выйдет обменять банкноту, которая расслоилась и потеряла одну из сторон", - заключили в пресс-службе.
Экономика
 
 
