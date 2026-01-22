https://ria.ru/20260122/tramp-2069719257.html
Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа
Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа
НЬЮ-ЙОРК, 22 янв – РИА Новости. Синяк на левой руке у президента США Дональда Трампа, который заметили в ходе форума в Давосе, появился из-за удара об угол стола, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее в четверг в ходе церемонии подписания устава "Совета мира" в Давосе
у американского лидера был заметен синяк на левом запястье. Это не первое появление Трампа
с синяком на руках – до этого в большинстве случаев он скрывал их тональным кремом или пластырем. А в Белом доме объясняли синяки частыми рукопожатиями.
"На мероприятии Совета мира в Давосе сегодня президент Трамп ударил руку об угол стола для подписания (документов - ред.), в результате чего на ней появился синяк", – сказала Левитт
, ее заявление приводит CNN.
Трамп ранее заявлял, что ежедневно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови, дозировка превышает объем, рекомендованный ему врачами, в результате чего на его теле легко появляются синяки.
Лидеру США
периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.