Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 22 янв – РИА Новости. Синяк на левой руке у президента США Дональда Трампа, который заметили в ходе форума в Давосе, появился из-за удара об угол стола, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.