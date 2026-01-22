Рейтинг@Mail.ru
Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа - РИА Новости, 22.01.2026
23:43 22.01.2026
Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа
Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа - РИА Новости, 22.01.2026
Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа
Синяк на левой руке у президента США Дональда Трампа, который заметили в ходе форума в Давосе, появился из-за удара об угол стола, утверждает пресс-секретарь... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
давос
дональд трамп
каролин левитт
сша
давос
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371944_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c591cdc9c9e6d44353edbe3755be76f7.jpg
1920
1920
true
в мире, сша, давос, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Давос, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа

В Белом доме объяснили синяк на руке у Трампа ударом об угол стола

НЬЮ-ЙОРК, 22 янв – РИА Новости. Синяк на левой руке у президента США Дональда Трампа, который заметили в ходе форума в Давосе, появился из-за удара об угол стола, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее в четверг в ходе церемонии подписания устава "Совета мира" в Давосе у американского лидера был заметен синяк на левом запястье. Это не первое появление Трампа с синяком на руках – до этого в большинстве случаев он скрывал их тональным кремом или пластырем. А в Белом доме объясняли синяки частыми рукопожатиями.
25 декабря 2025, 04:43
Трамп в Рождество появился с синяками на запястьях
25 декабря 2025, 04:43
"На мероприятии Совета мира в Давосе сегодня президент Трамп ударил руку об угол стола для подписания (документов - ред.), в результате чего на ней появился синяк", – сказала Левитт, ее заявление приводит CNN.
Трамп ранее заявлял, что ежедневно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови, дозировка превышает объем, рекомендованный ему врачами, в результате чего на его теле легко появляются синяки.
Лидеру США периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
13 ноября 2025, 23:44
Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом
13 ноября 2025, 23:44
 
В миреСШАДавосДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
