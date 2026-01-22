Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что JPMorgan Chase десятилетиями зарабатывал на его имени - РИА Новости, 22.01.2026
23:38 22.01.2026
Трамп заявил, что JPMorgan Chase десятилетиями зарабатывал на его имени
Трамп заявил, что JPMorgan Chase десятилетиями зарабатывал на его имени - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп заявил, что JPMorgan Chase десятилетиями зарабатывал на его имени
JPMorgan Chase десятилетиями зарабатывал на имени президента США Дональда Трампа и связанных с ним структур, прежде чем неожиданно закрыть их счета в 2021 году, РИА Новости, 22.01.2026
Трамп заявил, что JPMorgan Chase десятилетиями зарабатывал на его имени

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. JPMorgan Chase десятилетиями зарабатывал на имени президента США Дональда Трампа и связанных с ним структур, прежде чем неожиданно закрыть их счета в 2021 году, следует из иска американского лидера, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее в четверг Трамп и аффилированные с ним структуры обратились в суд во Флориде с требованием взыскать не менее пяти миллиардов долларов с одного из крупнейших банков США - JPMorgan Chase - и его главы Джейми Даймона, обвинив их в политически мотивированном закрытии счетов еще в 2021 году и включении в "черный список" по всей стране.
"На протяжении десятилетий истцы были клиентами JPMorgan Chase. За это время истцы и их аффилированные структуры провели через банк сотни миллионов долларов. В эти годы президент Дональд Трамп сохранял высокий уровень публичности, в то время как JPMorgan извлекал выгоду из своей связи с президентом Трампом и другими истцами - структурами, которые носят имя Трампа", - утверждается в иске.
Истцы также уверяют в документе, что JPMorgan закрыл их счета в 2021 году по политическим и социальным мотивам, руководствуясь стремлением дистанцироваться от президента Трампа и его консервативных взглядов.
Представительница JPMorgan Патриция Векслер уже отреагировала на иск Трампа, заявив, что обвинения президента США и связанных с ним структур не имеют под собой оснований.
