Трамп обвинил JPMorgan в создании банковского "черного списка"

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвиняет JPMorgan Chase и генерального директора банка Джейми Даймона в создании "черного списка", из-за которого он и связанные с ним структуры якобы оказались отрезаны от финансовых услуг в других банках США, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

Ранее в четверг Трамп и аффилированные с ним структуры обратились в суд во Флориде с требованием взыскать не менее пяти миллиардов долларов с одного из крупнейших банков США - JPMorgan Chase - и его главы Джейми Даймона, обвинив их в политически мотивированном закрытии счетов еще в 2021 году.

Истцы утверждают, что JPMorgan Chase не только закрыл их счета, но и по указанию главы банка Даймона внес Трампа, его семью и связанные структуры в "черный список", лишив доступа к управлению капиталом.

"В дополнение к неправомерному закрытию счетов истцы недавно узнали, что JPMorgan Chase внес их, Trump Organization и аффилированные с ней структуры, а также членов семьи Трампа в "черный список" для всех счетов по управлению капиталом, на которые они имеют право", - говорится в документе.

Помимо этого, истцы заявляют, что включение их в "черный список" JPMorgan является недобросовестной практикой, порочит их репутацию и лишает доступа к банковским услугам, включая отказ в обслуживании со стороны других банков несмотря на то, что их счета всегда были в порядке.

"Поведение JPMorgan Chase нарушает собственный кодекс корпоративной этики и противоречит громким заявлениям Даймона, а также является ключевым показателем системной и подрывной практики в отрасли, целью которой является принуждение общественности к изменению и переориентации своих политических взглядов", - отмечают истцы в документе.