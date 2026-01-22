https://ria.ru/20260122/tramp-2069715652.html
Трамп обвинил JPMorgan в создании банковского "черного списка"
Трамп обвинил JPMorgan в создании банковского "черного списка"
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвиняет JPMorgan Chase и генерального директора банка Джейми Даймона в создании "черного списка", из-за которого он и связанные с ним структуры якобы оказались отрезаны от финансовых услуг в других банках США, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Ранее в четверг Трамп
и аффилированные с ним структуры обратились в суд во Флориде
с требованием взыскать не менее пяти миллиардов долларов с одного из крупнейших банков США
- JPMorgan Chase - и его главы Джейми Даймона, обвинив их в политически мотивированном закрытии счетов еще в 2021 году.
Истцы утверждают, что JPMorgan Chase не только закрыл их счета, но и по указанию главы банка Даймона внес Трампа, его семью и связанные структуры в "черный список", лишив доступа к управлению капиталом.
"В дополнение к неправомерному закрытию счетов истцы недавно узнали, что JPMorgan Chase внес их, Trump Organization
и аффилированные с ней структуры, а также членов семьи Трампа в "черный список" для всех счетов по управлению капиталом, на которые они имеют право", - говорится в документе.
Помимо этого, истцы заявляют, что включение их в "черный список" JPMorgan является недобросовестной практикой, порочит их репутацию и лишает доступа к банковским услугам, включая отказ в обслуживании со стороны других банков несмотря на то, что их счета всегда были в порядке.
"Поведение JPMorgan Chase нарушает собственный кодекс корпоративной этики и противоречит громким заявлениям Даймона, а также является ключевым показателем системной и подрывной практики в отрасли, целью которой является принуждение общественности к изменению и переориентации своих политических взглядов", - отмечают истцы в документе.
Представительница JPMorgan Патриция Векслер уже отреагировала на иск Трампа, заявив, что обвинения президента США и связанных с ним структур не имеют под собой оснований.