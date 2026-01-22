Трамп обвинил JPMorgan Chase в нанесении ему ущерба

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в поданном им иске против JPMorgan Chase обвинил банк в нанесении ему материального и репутационного ущерба из-за закрытия счетов, следует из иска, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Истцы понесли значительный финансовый ущерб и убытки, вызванные не только прекращением доступа к банковским услугам JPMC, но и разрушительным воздействием на их способность совершать операции и получать доступ к своим денежным средствам, а также необходимостью заключать менее выгодные деловые соглашения с другими финансовыми учреждениями", - говорится в документе.

По мнению Трампа , репутационный ущерб ему был нанесен тем, что обращение в другие банки c просьбой о переводе счетов было очевидно вызвано отказом в обслуживании со стороны JPMorgan Chase.

В иске отмечается, что банк не уведомил Трампа заранее о планах закрыть счет и сделал это в одностороннем порядке.

JPMorgan Chase & Co ранее выразил сожаление по поводу подачи иска президентом. В банке заявили, что иск якобы не имеет оснований, а счета они вынуждены закрывать из-за юридического или нормативного риска. При этом в банке отметили, что просили и администрацию Трампа, и его предшественника Джо Байдена изменить правила и нормативные требования, которые ставят финансовые учреждения в такое положение.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.