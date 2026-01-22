Иск против JP Morgan Chase подан от имени самого Трампа и девяти фирм

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Иск президента США Дональда Трампа против банка JP Morgan Chase подан от имени самого американского лидера и еще девяти организаций, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп подает иск на банк JP Morgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму пять миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам.

Согласно исковому заявлению, в списке истцов помимо самого Трампа числятся корпорация Trump Payroll, зарегистрированная в штате Нью-Йорк , а также восемь обществ с ограниченной ответственностью, большинство из которых учреждены в штате Делавэр , притом что основным местом ведения деятельности большинства из них является штат Флорида

В списке защитников числятся банк JP Morgan Chase, а также его гендиректор Джейми Даймон.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.

После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.