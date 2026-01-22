Иск против JP Morgan Chase подан от имени самого Трампа и девяти фирм

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Иск президента США Дональда Трампа против банка JP Morgan Chase подан от имени самого американского лидера и еще девяти организаций, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп подает иск на банк JP Morgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму пять миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам.
Согласно исковому заявлению, в списке истцов помимо самого Трампа числятся корпорация Trump Payroll, зарегистрированная в штате Нью-Йорк, а также восемь обществ с ограниченной ответственностью, большинство из которых учреждены в штате Делавэр, притом что основным местом ведения деятельности большинства из них является штат Флорида.
В списке защитников числятся банк JP Morgan Chase, а также его гендиректор Джейми Даймон.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.
После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
