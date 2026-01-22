Рейтинг@Mail.ru
Иск против JP Morgan Chase подан от имени самого Трампа и девяти фирм - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tramp-2069714676.html
Иск против JP Morgan Chase подан от имени самого Трампа и девяти фирм
Иск против JP Morgan Chase подан от имени самого Трампа и девяти фирм - РИА Новости, 22.01.2026
Иск против JP Morgan Chase подан от имени самого Трампа и девяти фирм
Иск президента США Дональда Трампа против банка JP Morgan Chase подан от имени самого американского лидера и еще девяти организаций, следует из документа,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:15:00+03:00
2026-01-22T23:15:00+03:00
в мире
дональд трамп
bank of america
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260118/tramp-2068566949.html
https://ria.ru/20251230/tramp-2065540302.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, bank of america
В мире, Дональд Трамп, Bank of America
Иск против JP Morgan Chase подан от имени самого Трампа и девяти фирм

Иск против JP Morgan Chase подан от имени самого Трампа и девяти организаций

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Иск президента США Дональда Трампа против банка JP Morgan Chase подан от имени самого американского лидера и еще девяти организаций, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп подает иск на банк JP Morgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму пять миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: Трамп угрожал CBS иском, если интервью с ним не вышло бы целиком
18 января, 04:09
Согласно исковому заявлению, в списке истцов помимо самого Трампа числятся корпорация Trump Payroll, зарегистрированная в штате Нью-Йорк, а также восемь обществ с ограниченной ответственностью, большинство из которых учреждены в штате Делавэр, притом что основным местом ведения деятельности большинства из них является штат Флорида.
В списке защитников числятся банк JP Morgan Chase, а также его гендиректор Джейми Даймон.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.
После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп допустил подачу иска против Пауэлла
30 декабря 2025, 01:29
 
В миреДональд ТрампBank of America
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала