https://ria.ru/20260122/tramp-2069711931.html
Трамп заявил о разработке структуры будущего соглашения по Гренландии
Трамп заявил о разработке структуры будущего соглашения по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп заявил о разработке структуры будущего соглашения по Гренландии
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что структура будущего соглашения по Гренландии прорабатывается и станет "невероятной" для Соединенных Штатов. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:54:00+03:00
2026-01-22T22:54:00+03:00
2026-01-22T22:54:00+03:00
в мире
гренландия
давос
сша
дональд трамп
марк рютте
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260122/kallas-2069711769.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069703601.html
гренландия
давос
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, давос, сша, дональд трамп, марк рютте, владимир зеленский, нато
В мире, Гренландия, Давос, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО
Трамп заявил о разработке структуры будущего соглашения по Гренландии
Трамп назвал структуру соглашения по Гренландии невероятной для США
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что структура будущего соглашения по Гренландии прорабатывается и станет "невероятной" для Соединенных Штатов.
"Направляемся обратно в Вашингтон
. Замечательно провели время в Давосе
. Структура (соглашения - ред.) по Гренландии
находится в разработке и будет невероятной для США", - написал Трамп
в соцсети Truth Social по итогам своего визита в Швейцарию
на Всемирный экономический форум.
Он добавил, что "Совет мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа, устав которого был подписан на полях форума, стал "чем-то особенным", чего еще не видел мир.
"Происходит так много хороших вещей!" - подытожил американский лидер.
Ранее Трамп покинул Давос, где проходил ВЭФ, после ряда двусторонних встреч, в том числе с генсеком НАТО Марком Рютте
и Владимиром Зеленским
, а также председательства в церемонии подписания устава "Совета мира".
В среду на полях форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США
стали бы воевать с Данией
- страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.