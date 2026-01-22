Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о разработке структуры будущего соглашения по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
22:54 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tramp-2069711931.html
Трамп заявил о разработке структуры будущего соглашения по Гренландии
Трамп заявил о разработке структуры будущего соглашения по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп заявил о разработке структуры будущего соглашения по Гренландии
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что структура будущего соглашения по Гренландии прорабатывается и станет "невероятной" для Соединенных Штатов. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:54:00+03:00
2026-01-22T22:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260122/kallas-2069711769.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069703601.html
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
1920
1920
true
в мире, гренландия, давос, сша, дональд трамп, марк рютте, владимир зеленский, нато
В мире, Гренландия, Давос, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО
Трамп заявил о разработке структуры будущего соглашения по Гренландии

Трамп назвал структуру соглашения по Гренландии невероятной для США

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что структура будущего соглашения по Гренландии прорабатывается и станет "невероятной" для Соединенных Штатов.
"Направляемся обратно в Вашингтон. Замечательно провели время в Давосе. Структура (соглашения - ред.) по Гренландии находится в разработке и будет невероятной для США", - написал Трамп в соцсети Truth Social по итогам своего визита в Швейцарию на Всемирный экономический форум.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Каллас резко высказалась об отношениях с США из-за Гренландии
Вчера, 22:53
Он добавил, что "Совет мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа, устав которого был подписан на полях форума, стал "чем-то особенным", чего еще не видел мир.
"Происходит так много хороших вещей!" - подытожил американский лидер.
Ранее Трамп покинул Давос, где проходил ВЭФ, после ряда двусторонних встреч, в том числе с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским, а также председательства в церемонии подписания устава "Совета мира".
В среду на полях форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
СМИ: Трамп и Рютте достигли только устного взаимопонимания по Гренландии
Вчера, 21:34
 
В миреГренландияДавосСШАДональд ТрампМарк РюттеВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Пресс-центр
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
