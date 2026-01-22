СМИ: Трамп и Рютте достигли только устного взаимопонимания по Гренландии

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте пришли только к устному взаимопониманию по Гренландии на встрече в Давосе, пишет CNN.
"Пока не было подготовлено ни одного документа, закрепляющего будущую сделку", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Рютте не обладает мандатом на ведение переговоров от лица Копенгагена и Гренландии. Она добавила, что все вопросы, касающиеся суверенитета королевства и будущего острова, будут обсуждаться "где-нибудь в другом месте".
По данным издания, политики согласились продолжить работу над соглашением между США и Данией по Гренландии от 1951 года.
"Рютте не хотел, чтобы во время его встречи с Трампом готовились какие-либо официальные документы, из-за опасений, что они могут быть слиты в прессу или же опубликованы самим Трампом в социальных сетях", — отмечается в статье.
Как пишет портал Axios, проект сделки не подразумевает передачу США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.