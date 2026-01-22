Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп и Рютте достигли только устного взаимопонимания по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 22.01.2026 (обновлено: 22:48 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/tramp-2069703601.html
СМИ: Трамп и Рютте достигли только устного взаимопонимания по Гренландии
СМИ: Трамп и Рютте достигли только устного взаимопонимания по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
СМИ: Трамп и Рютте достигли только устного взаимопонимания по Гренландии
Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте пришли только к устному взаимопониманию по Гренландии на встрече в Давосе, пишет CNN. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:34:00+03:00
2026-01-22T22:48:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069552489_354:114:2616:1387_1920x0_80_0_0_d0f337adaa8884bfee351303f974780a.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069414343.html
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068657337.html
https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2068129068.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069552489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0a12b7c45b9016513c1acd91db7db31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
СМИ: Трамп и Рютте достигли только устного взаимопонимания по Гренландии

CNN: Трамп и Рютте на встрече достигли устного взаимопонимания по Гренландии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте пришли только к устному взаимопониманию по Гренландии на встрече в Давосе, пишет CNN.
«
"Пока не было подготовлено ни одного документа, закрепляющего будущую сделку", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51

Сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Рютте не обладает мандатом на ведение переговоров от лица Копенгагена и Гренландии. Она добавила, что все вопросы, касающиеся суверенитета королевства и будущего острова, будут обсуждаться "где-нибудь в другом месте".

По данным издания, политики согласились продолжить работу над соглашением между США и Данией по Гренландии от 1951 года.
«

"Рютте не хотел, чтобы во время его встречи с Трампом готовились какие-либо официальные документы, из-за опасений, что они могут быть слиты в прессу или же опубликованы самим Трампом в социальных сетях", — отмечается в статье.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00
Как добавили источники, американский президент и генсек НАТО условились, что потенциальная сделка будет включать усиление роли альянса на острове, расширение доступа Соединенных Штатов к его ресурсам, а также запрет для Гренландии принимать инвестиции из России и Китая.
В четверг Трамп сообщил, что на встрече с Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
20 января, 08:00
Как пишет портал Axios, проект сделки не подразумевает передачу США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.

Ситуация вокруг Гренландии

Накануне, выступая на ВЭФ в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" его Дании после Второй мировой войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
19 января, 08:00
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Угроза из Гренландии: секретная военная база во льдах напомнила о себе
15 января, 18:31
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала