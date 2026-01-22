Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tramp-2069702840.html
Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan
Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил поданный против банка JPMorgan Chase иск на 5 миллиардов долларов, разместив пост об этом в соцсети Truth... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:28:00+03:00
2026-01-22T21:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
https://ria.ru/20260113/sud-2067542609.html
https://ria.ru/20251230/tramp-2065540302.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan

Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan за отказ его обслуживать

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил поданный против банка JPMorgan Chase иск на 5 миллиардов долларов, разместив пост об этом в соцсети Truth Social.
Трамп разместил ссылку на соответствующую публикацию телеканала Fox News. Как ранее сообщило издание, Трамп в иске обвинил один из крупнейших инвестиционных банков мира в отказе от обслуживания счетов президента по политическим причинам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Би-би-си пытается добиться досудебного отклонения иска Трампа, пишет Times
13 января, 11:13
JPMorgan Chase & Co ранее выразил сожаление по поводу подачи иска президентом. В банке заявили, что иск якобы не имеет оснований, а счета они вынуждены закрывать из-за юридического или нормативного риска. При этом в банке отметили, что просили и администрацию Трампа, и его предшественника Джо Байдена изменить правила и нормативные требования, которые ставят финансовые учреждения в такое положение.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.
После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп допустил подачу иска против Пауэлла
30 декабря 2025, 01:29
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала