Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan
Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan
22.01.2026
Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan
Трамп подтвердил подачу иска против банка JPMorgan за отказ его обслуживать
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил поданный против банка JPMorgan Chase иск на 5 миллиардов долларов, разместив пост об этом в соцсети Truth Social.
разместил ссылку на соответствующую публикацию телеканала Fox News. Как ранее сообщило издание, Трамп в иске обвинил один из крупнейших инвестиционных банков мира в отказе от обслуживания счетов президента по политическим причинам.
JPMorgan Chase & Co ранее выразил сожаление по поводу подачи иска президентом. В банке заявили, что иск якобы не имеет оснований, а счета они вынуждены закрывать из-за юридического или нормативного риска. При этом в банке отметили, что просили и администрацию Трампа, и его предшественника Джо Байдена
изменить правила и нормативные требования, которые ставят финансовые учреждения в такое положение.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.
После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.