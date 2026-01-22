Трамп предложил приравнять ложные соцопросы к преступлениям

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил приравнять к преступлениям ложные опросы общественного мнения.

"Фальшивое и мошенническое проведение опросов должно, по сути, быть уголовным преступлением", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что ложные соцопросы вышли из-под контроля, а настоящие показатели общественного одобрения его политики "они отказываются публиковать". Он также напомнил, что подал судебный иск против газеты New York Times за клевету.

По словам американского лидера, все опросы на тему одобрения его действий во время выборов 2020 года якобы были также заведомо фальшивыми.

"Нужно что-то делать с мошенническими опросами. Даже опросы Fox News и The Wall Street Journal за эти годы были ужасны!" - подчеркнул президент США

В заключение Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы пресечь публикацию якобы фальшивых опросов общественного мнения.

Ранее в четверг компания American Research Group (ARG) опубликовала результаты опроса, из которых следует, что рейтинг одобрения Трампа среди американцев упал до минимума за время второго срока. Согласно исследованию, уровень одобрения деятельности Трампа составляет 35%, тогда как 63% респондентов заявили о своем отрицательном отношении к политике, проводимой действующим президентом США.