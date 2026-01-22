Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил приравнять ложные соцопросы к преступлениям - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tramp-2069700174.html
Трамп предложил приравнять ложные соцопросы к преступлениям
Трамп предложил приравнять ложные соцопросы к преступлениям - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп предложил приравнять ложные соцопросы к преступлениям
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять к преступлениям ложные опросы общественного мнения. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:04:00+03:00
2026-01-22T21:04:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9b71505bf7886bbf3b808ab121ad750c.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069696521.html
https://ria.ru/20260122/zelenskiy-2069677410.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c512a28db33513626ac6601c03c3108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп предложил приравнять ложные соцопросы к преступлениям

Трамп предложил приравнять к преступлениям ложные соцопросы

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил приравнять к преступлениям ложные опросы общественного мнения.
"Фальшивое и мошенническое проведение опросов должно, по сути, быть уголовным преступлением", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase, сообщили СМИ
Вчера, 20:38
Трамп добавил, что ложные соцопросы вышли из-под контроля, а настоящие показатели общественного одобрения его политики "они отказываются публиковать". Он также напомнил, что подал судебный иск против газеты New York Times за клевету.
По словам американского лидера, все опросы на тему одобрения его действий во время выборов 2020 года якобы были также заведомо фальшивыми.
"Нужно что-то делать с мошенническими опросами. Даже опросы Fox News и The Wall Street Journal за эти годы были ужасны!" - подчеркнул президент США.
В заключение Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы пресечь публикацию якобы фальшивых опросов общественного мнения.
Ранее в четверг компания American Research Group (ARG) опубликовала результаты опроса, из которых следует, что рейтинг одобрения Трампа среди американцев упал до минимума за время второго срока. Согласно исследованию, уровень одобрения деятельности Трампа составляет 35%, тогда как 63% респондентов заявили о своем отрицательном отношении к политике, проводимой действующим президентом США.
Сам Трамп не раз заявлял об успехах проводимой им политики. Ранее он назвал потрясающим первый год своего второго президентского срока, он отмечал, что не думает, что у кого-то из прежних лидеров США он был настолько успешным.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом
Вчера, 18:55
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала