Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам, сообщает телеканал Fox News.
"Трамп подает иск на JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя финансовое учреждение в том, что оно прекратило ему предоставлять услуги по политическим причинам", - сообщает телеканал.
Как отмечает канал, адвокат Трампа Алехандро Брито в четверг подал иск в суде штата Флорида в Майами от имени президента и нескольких его компаний в сфере гостиничного бизнеса. В иске адвокат заявляет, что банк в одностороннем порядке нарушил свой кодекс поведения, заблокировав несколько банковских счетов истца. Команда Трампа требует суда присяжных, сообщает телеканал.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.
После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.
