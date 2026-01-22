Рейтинг@Mail.ru
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase, сообщили СМИ
20:38 22.01.2026 (обновлено: 21:06 22.01.2026)
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase, сообщили СМИ
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:38:00+03:00
2026-01-22T21:06:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase, сообщили СМИ

Fox News: Трамп подал иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора $5 млрд

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам, сообщает телеканал Fox News.
"Трамп подает иск на JPMorgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя финансовое учреждение в том, что оно прекратило ему предоставлять услуги по политическим причинам", - сообщает телеканал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: Трамп угрожал CBS иском, если интервью с ним не вышло бы целиком
18 января, 04:09
Как отмечает канал, адвокат Трампа Алехандро Брито в четверг подал иск в суде штата Флорида в Майами от имени президента и нескольких его компаний в сфере гостиничного бизнеса. В иске адвокат заявляет, что банк в одностороннем порядке нарушил свой кодекс поведения, заблокировав несколько банковских счетов истца. Команда Трампа требует суда присяжных, сообщает телеканал.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.
После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп допустил подачу иска против Пауэлла
30 декабря 2025, 01:29
 
