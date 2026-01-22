Рейтинг@Mail.ru
Трамп не обсуждал с Зеленским его участие в Совете мира - РИА Новости, 22.01.2026
18:06 22.01.2026
Трамп не обсуждал с Зеленским его участие в Совете мира
Трамп не обсуждал с Зеленским его участие в Совете мира
Трамп не обсуждал с Зеленским его участие в Совете мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе их двусторонней встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума вопрос участия главы...
2026-01-22T18:06:00+03:00
2026-01-22T18:06:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
владимир зеленский
в мире, сша, давос, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Давос, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп не обсуждал с Зеленским его участие в Совете мира

Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским его участие в Совете мира

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе их двусторонней встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума вопрос участия главы киевского режима в "Совете мира" не обсуждался.
В четверг Трамп вместе с почти 20 другими мировыми лидерами подписал устав "Совета мира" по Газе.
Трамп оценил перспективы Совета мира
Трамп оценил перспективы Совета мира
Вчера, 14:45
"Мы не обсуждали это (участие Зеленского в "Совете мира" - ред.)", - сказал Трамп журналистам после встречи с главой киевского режима.
Встреча Трампа и Зеленского на полях форума в Давосе длилась менее часа и была названа американским лидером "хорошей".
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 60 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.
Трамп заявил о возможности сочетания "Совета мира" с механизмами ООН
Трамп заявил о возможности сочетания "Совета мира" с механизмами ООН
Вчера, 14:02
 
