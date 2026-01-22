Трамп не обсуждал с Зеленским его участие в Совете мира

ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе их двусторонней встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума вопрос участия главы киевского режима в "Совете мира" не обсуждался.
В четверг Трамп вместе с почти 20 другими мировыми лидерами подписал устав "Совета мира" по Газе.
"Мы не обсуждали это (участие Зеленского в "Совете мира" - ред.)", - сказал Трамп журналистам после встречи с главой киевского режима.
Встреча Трампа и Зеленского на полях форума в Давосе длилась менее часа и была названа американским лидером "хорошей".
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 60 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.