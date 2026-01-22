Трамп не обсуждал с Зеленским его участие в Совете мира

ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе их двусторонней встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума вопрос участия главы киевского режима в "Совете мира" не обсуждался.