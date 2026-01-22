https://ria.ru/20260122/tramp-2069660315.html
Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума за время второго срока
Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума за время второго срока - РИА Новости, 22.01.2026
Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума за время второго срока
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев упал до минимума за время второго срока, следует из результатов опроса компании American... РИА Новости, 22.01.2026
Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума за время второго срока
ARG: рейтинг одобрения Трампа упал до минимума за время второго срока
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости.
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев упал до минимума за время второго срока, следует из результатов опроса компании American Research Group
(ARG).
Согласно исследованию, уровень одобрения деятельности Трампа
составляет 35%, тогда как 63% респондентов заявили о своем отрицательном отношении к политике, проводимой действующим президентом США
. Таким образом, чистый рейтинг одобрения равен минус 28 процентным пунктам, что является наиболее низким показателем, зафиксированным ARG с момента возвращения Трампа в Белый дом.
Что касается оценки экономической политики Трампа, одобряют его работу 32% американцев, не одобряют - 64%.
Из 35% американцев, которые заявили, что одобряют работу Трампа на посту президента, 19% считают, что через год национальная экономика будет в лучшем состоянии, 21% полагает, что она останется на прежнем уровне, а 53% ожидают ухудшения экономической ситуации.
Среди республиканцев уровень одобрения Трампа составил 75% при уровне неодобрения 24%. Из сторонников Демократической партии лишь 1% опрошенных заявил, что поддерживает деятельность Трампа на посту президента, в то время как 98% высказались о ней негативно.
Опрос был проведен с 16 по 20 января среди 1100 совершеннолетних американцев по всей стране. Погрешность не приводится.
Сам Трамп не раз заявлял об успехах проводимой им политики. Ранее он назвал потрясающим первый год своего второго президентского срока, он отмечал, что не думает, что у кого-то из прежних лидеров США он был настолько успешным.