Трамп не уверен, что республиканцы сохранят большинство в Конгрессе
Трамп не уверен, что республиканцы сохранят большинство в Конгрессе - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп не уверен, что республиканцы сохранят большинство в Конгрессе
Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на, по его оценке, успешный первый год президентства, республиканцы могут столкнуться с трудностями при... РИА Новости, 22.01.2026
сша
Трамп не уверен, что республиканцы сохранят большинство в Конгрессе
Трамп: республиканцы могут потерять большинство в Конгрессе на выборах
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил
, что, несмотря на, по его оценке, успешный первый год президентства, республиканцы могут столкнуться с трудностями при сохранении большинства в Конгрессе на предстоящих промежуточных выборах, при этом он указал на историческую закономерность потерь правящей партии.
"Я не до конца понимаю, как это возможно, но, если посмотреть на последние 100 лет, то президенты — неважно, республиканцы или демократы, и независимо от того, насколько хорошо они работали, — часто теряли большинство на промежуточных выборах", — сказал Трамп
в интервью телеканалу Fox Business, опубликованном в четверг.
Он отметил, что считает текущее президентство успешным, добавив, что даже его политические оппоненты признают результаты первого года работы администрации. При этом Трамп подчеркнул, что аналогичные ситуации ранее складывались и при демократических президентах, которые также показывали хорошие результаты, но затем терпели поражение на промежуточных выборах.
По словам американского лидера, за последние десятилетия лишь в редких случаях правящей партии удавалось избежать подобных потерь. "Кажется, что здесь есть некий психологический фактор: если ты президент, то независимо от того, насколько хорошо у тебя идут дела, на промежуточных выборах ты, как правило, не показываешь хорошего результата", — отметил глава государства.