Трамп не уверен, что республиканцы сохранят большинство в Конгрессе

Он отметил, что считает текущее президентство успешным, добавив, что даже его политические оппоненты признают результаты первого года работы администрации. При этом Трамп подчеркнул, что аналогичные ситуации ранее складывались и при демократических президентах, которые также показывали хорошие результаты, но затем терпели поражение на промежуточных выборах.

По словам американского лидера, за последние десятилетия лишь в редких случаях правящей партии удавалось избежать подобных потерь. "Кажется, что здесь есть некий психологический фактор: если ты президент, то независимо от того, насколько хорошо у тебя идут дела, на промежуточных выборах ты, как правило, не показываешь хорошего результата", — отметил глава государства.