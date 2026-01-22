https://ria.ru/20260122/tramp-2069646750.html
Трамп покинул Давос
Трамп покинул Давос - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп покинул Давос
Президент США Дональд Трамп покинул Давос и направляется в аэропорт в Цюрихе, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:06:00+03:00
2026-01-22T17:06:00+03:00
2026-01-22T17:06:00+03:00
в мире
давос
цюрих
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260122/vstrecha-2069640924.html
давос
цюрих
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, цюрих, сша, дональд трамп
В мире, Давос, Цюрих, США, Дональд Трамп